Tefal подала в суд на популярного российского актера Компания Tefal направила судебный иск к актеру Манучарову

Французская компания Tefal направила иск в арбитражный московский суд, чтобы взыскать с актера Вячеслава Манучарова два миллиона рублей, передает РИА Новости. Также среди ответчиков значится дизайнер Артемий Лебедев.

Иск к Манучарову поступил в апреле 2025 года. Лебедева Tefal призвала к ответу в этот же промежуток времени, к этому разбирательству также привлечена третья сторона — АО «Нева металл посуда». В рамках дел французская компания заявила о якобы незаконном использовании своих товарных знаков — международного и российского.

Ранее Tefal подала в суд на клинического психолога и блогера Веронику Степанову. Причиной стало нарушение авторских прав, других подробностей не приводилось.

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев отмечал, что разбирательство французского производителя бытовой техники и Степановой должно стать сигналом для других блогеров. По словам юриста, этот случай наглядно демонстрирует, как публичные высказывания в интернете могут повлечь серьезные юридические последствия.