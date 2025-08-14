Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 12:44

«Ответят за это»: депутат об ударе ВСУ по Ростову-на-Дону

Депутат Колесник: ВСУ в двукратном размере ответят за удар по Ростову-на-Дону

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украина в двукратном размере ответит за удар по Ростову-на-Дону, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с NEWS.ru парламентарий обратил внимание, что российские военные никогда не оставляют атаки на мирные города без ответа. При этом депутат призвал не расслабляться на фоне планирующихся переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

[Президент Украины Владимир] Зеленский и иже с ним ответят за это. Никогда наши не оставляют без ответа такие вещи. Причем ответ, как правильно, с кратностью в два-три раза больше прилетает от наших войск. Это время такое, нельзя расслабляться до последней минуты, — пояснил Колесник.

Депутат выразил мнение, что Зеленский даже во время переговоров будет пытаться испортить «историю, которая приближает к миру». По его словам, Россия готова к решению конфликта, в то время как украинский лидер «бьется в истерике» и всеми силами затягивает в кризис Евросоюз.

И даже во время ведения переговоров изо всех сил, не считаясь со своими потерями, Зеленский будет пытаться все-таки изгадить эту историю, которая приближает к миру весь мир. Мы к этому готовы, а готов ли он, не знаю. Он бьется пока в истерике, мотается, Евросоюз туда втягивает. Получается, что не Украина — это Европа, а Европа — это Украина, потому что он ими в полный рост управляет, — заключил парламентарий.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Ростове-на-Дону украинский беспилотник врезался в крышу жилого дома. По его данным, на двух человек, находившихся под окнами, обрушились осколки фасада и стекла, еще один пострадавший получил травмы при взрыве. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Владимир Зеленский
Россия
Украина
США
атаки
Владимир Путин
Мария Зеленина
М. Зеленина
