Стало известно, по какой формуле пройдет встреча Путина и Трампа Переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле «пять на пять»

Переговоры российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в составе делегаций пройдет по формуле «пять на пять», заявил помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, состав американской делегации уже известен, однако, отметил Ушаков, будет правильнее, если его озвучат в США.

Помимо президентов, в переговорах будут участвовать по пять членов делегации. Ну, конечно, где-то рядом будет находиться и группа экспертов, — отметил Ушаков.

В состав российской делегации на саммите в штате Аляска войдут Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Также ее пополнят руководитель Минфина Антон Силуанов и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

До этого западные СМИ сообщили, что Вашингтон ищет место для трехсторонней встречи Трампа, Путина и украинского президента Владимира Зеленского. По словам источников, близких к ситуации, переговоры по разрешению кризиса вокруг Украины могут состояться в конце следующей недели.