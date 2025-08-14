Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 12:41

Вассерман предположил, поделят ли мир Путин и Трамп на Аляске

Депутат Вассерман: саммит Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой»

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не станет аналогом Ялтинской конференции 1945 года, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, современные геополитические реалии исключают возможность подобного соглашения между странами.

Я не думаю, что это будет новая «Ялта», поскольку тогда встречались стороны, не слишком отличающиеся по силе, хотя в тот момент, на самом деле именно США выпускали половину промышленной продукции всего мира, но в большинстве других отношений они изрядно отставали от нас, — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что сегодня Россия сопоставима с США, например, в ядерной сфере. Вассерман подчеркнул, что США рассматривают весь мир как потенциальный рынок сбыта, а не как зону для переговоров о разделе влияния.

Нынешняя борьба Трампа объясняется именно тем, что он хочет расширить свой рынок сбыта, — добавил депутат.

По его словам, политика является концентрированным выражением экономики, поэтому Вашингтон стремится к глобальному доминированию. В заключение депутат напомнил, что даже Ялтинские соглашения 1945 года предусматривали лишь раздел зон влияния, а не полное подчинение территорий. По его словам, тогда еще не предполагалось закрывать подконтрольные страны от других великих держав. Он подчеркнул принципиальное отличие текущей ситуации от устройства мира после Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что США могут предложить России экономические стимулы для достижения перемирия на Украине. Центральным пунктом станет предложение совместно разрабатывать месторождения редкоземельных металлов на Аляске, где сосредоточены значительные, в том числе неразведанные запасы природных ресурсов. Другой важной мерой может стать частичное ослабление ограничений против российской авиапромышленности.

Россия
Анатолий Вассерман
США
переговоры
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты основные повреждения после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону
Соратник Трампа назвал президента Финляндии «мостом» между Европой и США
Фитнес-тренер рассказала, что нужно делать каждой женщине
Челябинский суд снизил выплаты по громкой аварии с бывшим замгубернатора
Зеленского обвинили в наживе на продаже органов погибших бойцов ВСУ
На Аляску обрушилось цунами высотой 30 метров
Лондон увидел два катастрофических изменения в ВСУ
Путин оценил усилия США по урегулированию украинского кризиса
«США признают Крым»: шок-прогноз ИИ об итогах встречи Путина и Трампа
Подросток чудом выжил после падения в овраг, где провел четыре дня
Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки
Участник СВО жестко обратился к ведущим праздный образ жизни россиянам
ChatGPT дал прогноз об итогах встречи Путина и Трампа на Аляске
«Иммунитет на геноцид»: аналитик оценил шансы отстранить Израиль от спорта
Балкон как продолжение комнаты: утепляем с Melke
«Бессильная злоба»: в Госдуме высказались об ударах ВСУ по мирным жителям
Кто поедет на саммит России и США на Аляске: состав делегаций, подробности
Перечислены уловки маркетологов перед 1 сентября
Сбои в WhatsApp 14 августа: где не работает, что со звонками, блокировка
Известный российский певец выступит в Пхеньяне
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.