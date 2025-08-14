Вассерман предположил, поделят ли мир Путин и Трамп на Аляске Депутат Вассерман: саммит Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой»

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не станет аналогом Ялтинской конференции 1945 года, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, современные геополитические реалии исключают возможность подобного соглашения между странами.

Я не думаю, что это будет новая «Ялта», поскольку тогда встречались стороны, не слишком отличающиеся по силе, хотя в тот момент, на самом деле именно США выпускали половину промышленной продукции всего мира, но в большинстве других отношений они изрядно отставали от нас, — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что сегодня Россия сопоставима с США, например, в ядерной сфере. Вассерман подчеркнул, что США рассматривают весь мир как потенциальный рынок сбыта, а не как зону для переговоров о разделе влияния.

Нынешняя борьба Трампа объясняется именно тем, что он хочет расширить свой рынок сбыта, — добавил депутат.

По его словам, политика является концентрированным выражением экономики, поэтому Вашингтон стремится к глобальному доминированию. В заключение депутат напомнил, что даже Ялтинские соглашения 1945 года предусматривали лишь раздел зон влияния, а не полное подчинение территорий. По его словам, тогда еще не предполагалось закрывать подконтрольные страны от других великих держав. Он подчеркнул принципиальное отличие текущей ситуации от устройства мира после Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что США могут предложить России экономические стимулы для достижения перемирия на Украине. Центральным пунктом станет предложение совместно разрабатывать месторождения редкоземельных металлов на Аляске, где сосредоточены значительные, в том числе неразведанные запасы природных ресурсов. Другой важной мерой может стать частичное ослабление ограничений против российской авиапромышленности.