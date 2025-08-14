Стало известно о погибших при падении с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2

Стало известно о погибших при падении с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2 СК: трое работников погибли при падении с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2

Три человека погибли, двое пострадали при падении с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2, они сорвались вниз при проведении высотных работ, сообщили в пресс-службе регионального СК. По информации ведомства, по данному факту возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

По предварительной информации трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба прокуратуры Приморского края сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. По данным ведомства, на место с проверкой выехал прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко.

До этого в Челябинске на площадке одного из производственных цехов АО «ЧЗМК» погиб 44-летний мастер. По версии следствия, при ведении работ по эксплуатации крана на мужчину упала металлическая балка. Причиной трагедии в пресс-службе СУ СК России по области сочли нарушения установленных правил безопасности. Инцидент произошел 8 августа. Мужчина скончался на месте происшествия.