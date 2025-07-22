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22 июля 2025 в 17:58

Даванков раскритиковал новые штрафы за поиск запрещенных материалов

Даванков: закон о наказании за поиск экстремистских материалов создаст сложности

Владислав Даванков Владислав Даванков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Принятый законопроект о наказании за поиск экстремистских материалов создает дополнительные сложности для всех слоев населения, заявил Hi-Tech Mail вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. По его словам, непонятно, как будет происходить правоприменение.

Авторы законопроекта говорят, что по журналистам он не ударит. Но никто так и не смог объяснить, как провайдеры будут по трафику отличать журналистов от других пользователей?заявил он.

По словам Даванкова, доказывать умысел в суде будет полиция. При этом суд решит случайно, искал человек информацию или нет.

Предположительно, если человек включил VPN и ввел в поиск материал из списка Минюста, то уже будет умысел, — резюмировал Даванков.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что россиян не будут наказывать за использование экстремистских соцсетей по новому закону о поиске экстремистских материалов. По его словам, штрафовать будут только в случае наличия умысла и внесения искомого материала в соответствующий список.

штрафы
Госдума
экстремисты
Владислав Даванков
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