17 октября 2025 в 09:32

Подпольщики подорвали важный объект ВСУ в Черниговской области

Представитель Stop Grave заявил о подрыве станции спецсвязи ВСУ под Черниговом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Участники подпольного движения Stop Grave осуществили подрыв станции специальной связи оперативного командования ВСУ «Север» в Черниговской области, сообщил РИА Новости представитель организации. По его словам, акция направлена на создание хаоса для возможности отхода принудительно мобилизованных военных с линии фронта.

В главных ролях — группа акций прямого действия (АПД) и взорванная станция специальной связи, абонентом которой был штаб ОК «Север» с мобилизованными из Черниговской области <…>. Основная задача была внести хаос, чтобы насильно мобилизованные могли покинуть линию фронта и отправиться домой, — говорится в сообщении.

Ранее командование Вооруженных сил Украины подтвердило информацию о ракетном ударе по учебному центру Сухопутных войск ВСУ, произошедшем 16 октября. Согласно данным оперативного командования «Юг», по объекту было выпущено две баллистические ракеты, в связи с чем начато служебное разбирательство.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские вооруженные силы могли уничтожить подземные производства беспилотников и ракет ВСУ в ходе массированной атаки на Львовскую область. По его словам, применение гиперзвуковых ракет «Кинжал» свидетельствует о важности данных целей, включая подземные объекты.

