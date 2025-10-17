Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 09:08

Мощные взрывы сотрясли украинский город

Серия мощных взрывов прогремела в Кривом Роге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области зафиксирована серия взрывов, сообщил глава местного совета обороны Александр Вилкул в Telegram-канале. По его данным, прозвучало более 10 взрывов, а система противовоздушной обороны была приведена в активное состояние.

Уже более 10 взрывов. <…> Работает ПВО, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила о поражении пункта временного размещения подразделения ВСУ в районе населенного пункта Поповка Черниговской области с применением беспилотного летательного аппарата «Герань-2». На опубликованных ведомством кадрах зафиксировано скопление украинских военных возле транспортных средств, а также процесс ликвидации самого объекта, размещенного в частных домовладениях.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Украины создали в Новопавловке сложный комплекс оборонительных сооружений. По данным Минобороны, многоуровневая система защиты включала различные виды инженерных заграждений и укрепленных позиций.

взрывы
Украина
Кривой Рог
ПВО
