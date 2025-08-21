Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 19:16

В США посоветовали Трампу поставить новый ультиматум Путину

Politico: новый ультиматум Трампа может приблизить встречу Путина и Зеленского

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу следует выдвинуть России новый ультиматум для усиления темпов урегулирования украинского кризиса, высказал мнение старший политический обозреватель Politico Джонатан Мартин. По его мнению, это заставит российского лидера Владимира Путина встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским.

Трамп любит назначать даты, так почему бы не выдвинуть еще один ультиматум, как он это сделал летом? Если Путин не сядет за стол переговоров до 15 сентября — чуть более щедро, чем обычные «две недели» Трампа, — на Россию обрушится волна новых санкций, — пишет Мартин.

Автор считает, что только гарантированные последствия могут вынудить российского лидера сесть за стол переговоров с Зеленским. По его оценкам, на этот раз угроза будет эффективной, поскольку предполагает «полный набор вторичных санкций».

Ранее стало известно, что Трамп щедро раздает высокопоставленным иностранным гостям Белого дома подарки из своей личной сувенирной комнаты. Гости могут самостоятельно наполнить фирменный пакет различными предметами с атрибутикой Трампа и его предвыборного лозунга «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).

Россия
Владимир Путин
Украина
Владимир Зеленский
США
Дональд Трамп
переговоры
санкции
