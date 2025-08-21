В США посоветовали Трампу поставить новый ультиматум Путину

Президенту США Дональду Трампу следует выдвинуть России новый ультиматум для усиления темпов урегулирования украинского кризиса, высказал мнение старший политический обозреватель Politico Джонатан Мартин. По его мнению, это заставит российского лидера Владимира Путина встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским.

Трамп любит назначать даты, так почему бы не выдвинуть еще один ультиматум, как он это сделал летом? Если Путин не сядет за стол переговоров до 15 сентября — чуть более щедро, чем обычные «две недели» Трампа, — на Россию обрушится волна новых санкций, — пишет Мартин.

Автор считает, что только гарантированные последствия могут вынудить российского лидера сесть за стол переговоров с Зеленским. По его оценкам, на этот раз угроза будет эффективной, поскольку предполагает «полный набор вторичных санкций».

