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20 июля 2025 в 15:52

Стало известно о состоянии искалеченной в Дубае украинской модели

NW: пострадавшая в Дубае украинская модель Ковальчук не узнает мать

Мария Ковальчук Мария Ковальчук Фото: Социальные сети

Искалеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук не узнает своих родственников, в том числе мать, сообщает издание National World. 20-летней девушке провели большое количество операций, благодаря которым она вновь начала говорить.

Мать Анна, которая прилетела в Дубай из Норвегии, подтвердила, что Мария говорит, но не узнает своих родственников. Кроме того, ее воспоминания о событиях того вечера туманны, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что пропавшую после вечеринки в ОАЭ Марию Ковальчук нашли на обочине дороги со множественными переломами рук, ног и позвоночника. Незадолго до этого она познакомилась с двумя мужчинами, которые назвались представителями модельного бизнеса.

Сотрудница организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Арина Файрушина считает, что Ковальчук могла участвовать в закрытой вечеринке с дубайскими шейхами и столкнуться с секс-эксплуатацией. При этом, по официальному заявлению полиции Дубая, Ковальчук получила травмы в результате падения с высоты на «закрытой строительной площадке».

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