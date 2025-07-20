Стало известно о состоянии искалеченной в Дубае украинской модели NW: пострадавшая в Дубае украинская модель Ковальчук не узнает мать

Искалеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук не узнает своих родственников, в том числе мать, сообщает издание National World. 20-летней девушке провели большое количество операций, благодаря которым она вновь начала говорить.

Мать Анна, которая прилетела в Дубай из Норвегии, подтвердила, что Мария говорит, но не узнает своих родственников. Кроме того, ее воспоминания о событиях того вечера туманны, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что пропавшую после вечеринки в ОАЭ Марию Ковальчук нашли на обочине дороги со множественными переломами рук, ног и позвоночника. Незадолго до этого она познакомилась с двумя мужчинами, которые назвались представителями модельного бизнеса.

Сотрудница организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Арина Файрушина считает, что Ковальчук могла участвовать в закрытой вечеринке с дубайскими шейхами и столкнуться с секс-эксплуатацией. При этом, по официальному заявлению полиции Дубая, Ковальчук получила травмы в результате падения с высоты на «закрытой строительной площадке».