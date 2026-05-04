Психолог рассказала, как эффективно сепарироваться взрослым людям

Для эффективной сепарации нужно научиться отстаивать личные границы, посоветовала в беседе с MIR24.TV психолог Оливия Косс. Она отметила, что человек должен прийти к осознанию, что он принадлежит себе, а не родителям. Эксперт порекомендовала открыто выражать свое мнение и отстаивать его.

Моя практика работы с людьми показывает, что те, кто успешно прошел психологическую сепарацию, демонстрируют рост дохода в среднем на 30–50% в течение года-двух после освобождения от деструктивных семейных установок. Это результат того, что силы, ранее уходившие на обслуживание чужой тревоги и поддержку образа «хорошего» в глазах других, наконец направляются на собственное развитие, — отметила Косс.

Эксперт уточнила, что сепарация — это вовсе не разрыв отношений с родителями, а лишь внутреннее разрешение себе «идти своей дорогой». Для достижения этого нужно научиться разграничивать личные желания и ожидания окружающих, отделять факты от проекций. Кроме того, важно слышать других людей, но при этом не зависеть от их мнения.

Ранее психолог Ева Глущенко-Егорова заявила, что при возникновении каких-либо сложностей, например в работе или отношениях, важно не заострять внимание на деструктивных мыслях, а постараться критически осмыслить ситуацию. Она отметила, что, если человек постоянно возвращается к одной и той же интерпретации, то она закрепляется в его психике.