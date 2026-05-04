04 мая 2026 в 16:03

Стало известно, есть ли россияне на судне со смертельным вирусом

Россиянин находится на MV Hondius, где могла произойти вспышка хантавируса

Среди членов экипажа круизного лайнера MV Hondius, где, по предварительной информации, произошла вспышка хантавируса, есть гражданин России, сообщила нидерландская компания Oceanwide Expeditions — владелец судна. Всего на судне находились 149 человек.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор следит за ситуацией с хантавирусом на борту иностранного круизного лайнера. Особое внимание уделяется возможности его распространения за пределы страны, так как вирус уже привел к смертельным случаям среди пассажиров.

До этого стало известно, что в результате вспышки болезни на лайнере умерли двое пожилых пассажиров, а еще один человек был экстренно госпитализирован. Первым заболел 70-летний пассажир, который впоследствии умер на борту. Его 69-летняя супруга скончалась в больнице Йоханнесбурга. Всемирная организация здравоохранения начала расследование инцидента.

