04 мая 2026 в 16:14

Стало известно, откуда ВСУ могут запускать дроны для атак на Москву

Военэксперт Матвийчук: ВСУ могли атаковать Москву с расстояния в 100 км

Вооруженные силы Украины могут запускать дроны для атак на Москву с расстояния в 100 километров, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинским беспилотникам практически невозможно преодолеть несколько областей и противовоздушное кольцо столицы, чтобы долететь до цели с прежних позиций.

Я говорил и буду говорить: до Москвы долетать беспилотники с территории Украины не могут. Им надо преодолеть Брянскую, Калужскую области, войти в Московский регион и выйти в противовоздушное кольцо Москвы. Это практически невозможно. Думаю, надо искать точку запуска дронов в ближайшем радиусе, может быть, 100 км от столицы. Надо проверять наши леса, открывшиеся СНТ, где, возможно, предатели за смехотворное вознаграждение или просто в наркотическом или пьяном угаре решили таким образом нанести удар, — сказал Матвийчук.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попадании обломков беспилотного летательного аппарата в здание, расположенное в районе Мосфильмовской улицы. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
