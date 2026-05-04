04 мая 2026 в 16:03

Путин наградил актрису «Современника» Банщикову за вклад в культуру

Анна Банщикова Анна Банщикова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» известной актрисе Анне Банщиковой (Леонидовой). Глава государства отметил значительный вклад артистки в развитие современной российской культуры.

За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Леонидовой Анне Борисовне — артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр „Современник“», — сообщается в тексте распоряжения.

Ранее Путин подписал указ о присвоении почетного звания Героя Труда актрисе театра «Современник» Марине Нееловой. Высокая награда присуждена за многолетнюю творческую деятельность и выдающийся вклад в развитие культуры.

До этого российский лидер наградил актера и художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Он был удостоен престижной награды за вклад в развитие искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Помимо Меньшикова, наград удостоены еще несколько человек.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

