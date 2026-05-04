Системы ПВО уничтожили еще три БПЛА на подлете к Москве

Силами ПВО Министерства обороны были успешно уничтожены еще три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил в мессенджере МАКС мэр города Сергей Собянин. В настоящее время на местах падения обломков задействованы специалисты всех необходимых экстренных служб.

Ранее обломки беспилотного летательного аппарата попали в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы. Очевидцы уточнили, что речь идет об элитном жилом комплексе «Дом на Мосфильмовской улице». Собянин добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

После этого в Сети появились кадры из квартиры в Москве, в которую влетел украинский беспилотник. Известно, что ударом выбило стены сразу трех комнат.

До этого в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили за сутки 507 украинских беспилотников. По данным ведомства, также были уничтожены семь снарядов HIMARS и восемь управляемых авиабомб.