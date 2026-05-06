День Победы — 2026
06 мая 2026 в 10:42

«Переломный этап»: Китай потребовал остановить войну между США и Ираном

Глава МИД Китая Ван И потребовал прекратить войну между США и Ираном

Ситуация в конфликте между США и Ираном достигла критической точки и необходимо немедленно положить конец боевым действиям, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Пекине. По его словам, которые приводит Центральное телевидение Китая, Пекин категорически против возобновления полномасштабной военной операции.

Ситуация в регионе находится на переломном этапе между войной и миром. Китай считает, что необходимо во что бы то ни стало положить конец военным действиям: возобновление конфликта недопустимо, а продолжение переговоров имеет особо важное значение, — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке военной миссии «Проект „Свобода“» по разблокировке судоходства в Ормузском проливе. Решение, по его словам, принято по просьбе Пакистана и других стран.

Также сообщалось, что американский президент может на этой неделе отдать приказ о возобновлении полномасштабной военной операции против Ирана. По данным источников, это случится, если дипломатический тупик на переговорах так и не будет преодолен.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
