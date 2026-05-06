День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 11:28

Сохранившиеся от деда патроны довели крымчанина до суда

Житель Крыма стал фигурантом уголовного дела из-за хранения патронов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Симферополя стал фигурантом уголовного дела из-за хранения патронов, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону. У 46-летнего местного жителя изъяли 100 патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, полностью пригодных для стрельбы.

Как рассказал сам задержанный, эти боеприпасы более 20 лет назад приобрел его дед. Сам мужчина заявил, что планировал отдать патроны полиции, но не успел этого сделать.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему». Симферопольцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мужчина на внедорожнике выстрелил в окно жилого дома в Стерлитамаке. Злоумышленник произвел несколько выстрелов прямо на ходу, один из которых попал в балкон. В результате происшествия никто не пострадал.

Регионы
Крым
патроны
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.