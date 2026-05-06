Сохранившиеся от деда патроны довели крымчанина до суда Житель Крыма стал фигурантом уголовного дела из-за хранения патронов

Житель Симферополя стал фигурантом уголовного дела из-за хранения патронов, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону. У 46-летнего местного жителя изъяли 100 патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, полностью пригодных для стрельбы.

Как рассказал сам задержанный, эти боеприпасы более 20 лет назад приобрел его дед. Сам мужчина заявил, что планировал отдать патроны полиции, но не успел этого сделать.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему». Симферопольцу грозит до пяти лет лишения свободы.

