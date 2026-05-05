«Мы еще не начали»: главный переговорщик Ирана предупредил США Галибаф заявил, что Иран еще даже не приступал к решительным действиям

Главный переговорщик Ирана, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети X предупредил США, что Тегеран еще не приступал к каким-либо решительным действиям в Ормузском проливе. По его словам, «новое уравнение» в акватории находится в процессе стабилизации, а безопасность судоходства и транзита энергоносителей оказалась под угрозой исключительно из-за нарушения перемирия и блокады со стороны Вашингтона.

Мы хорошо знаем, что сохранение статус-кво для Америки невыносимо; в то время как мы еще даже не начали, — написал Галибаф.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Операция началась в понедельник, 4 мая.

После этого Трамп заявил, что в случае атаки на любой американский корабль, участвующий в проекте «Свобода», США готовы нанести удар по руководству Ирана. Американский лидер заявил, что страна располагает значительно большим количеством оружия и боеприпасов более высокого качества, чем раньше.