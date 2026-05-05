Не вернулся с передовой: хроника преступлений астраханского душителя

Серийный убийца Ваган Сафарян, известный в криминальных хрониках как «астраханский душитель», погиб летом 2024 года в зоне проведения специальной военной операции. NEWS.ru рассказывает историю преступника.

Два месяца на СВО

64-летний Ваган Сафарян погиб ночью при выполнении боевых задач, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. Мужчина попал под обстрел спустя всего два месяца после заключения контракта.

Сафарян служил в штурмовом подразделении — том же роде войск, где ранее находился другой осужденный серийный убийца, зеленоградский Чикатило Гриценко. Тело Сафаряна удалось опознать не сразу. Похороны состоялись позже, на родине преступника — в Астрахани.

К моменту гибели уголовное дело в отношении Сафаряна уже было приостановлено. Расследование по статье «Убийство двух и более лиц» официально заморожено с 29 апреля. При этом следственные органы подтверждали: подозреваемый подписал контракт и отправился в зону СВО.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Три жизни на совести

Криминальный путь Вагана Сафаряна растянулся на десятилетия. Первое доказанное преступление произошло в 1998 году: тогда он задушил двух женщин — 67-летнюю пенсионерку и ее 37-летнюю дочь — за вознаграждение в 45 тыс. рублей.

Жертвы, жительницы Астрахани, предположительно, были связаны с предпринимательской или криминальной средой. На тот момент дело было приостановлено: следователи не смогли установить исполнителя.

Шесть лет спустя Сафарян вновь убил человека. На этот раз своего знакомого из-за карточного долга: корыстные мотивы и личная неприязнь, по версии следствия, стали причиной расправы. Однако и это преступление не сразу получило правовую оценку.

Лишь в 2024 году астраханские следователи, используя современные методы криминалистики, установили причастность Сафаряна к двойному убийству. В ноябре того же года мужчину задержали, он признал вину в инкриминируемых преступлениях.

Примерный семьянин

В годы, когда мужчина совершал свои преступления, для окружающих он оставался примерным семьянином. У него была жена, с которой они вместе воспитывали маленькую дочку.

Также в ноябре выяснилось, что на преступление в 1998 году мужчина отправился не один. У него были подельники. Что сейчас с этими преступниками, не уточняется, но официально о новых задержаниях по этому делу не сообщалось.

