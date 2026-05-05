В Петербурге не ликвидируют алкомаркеты по примеру Вологодской области

Александр Бельский Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге не станут ликвидировать магазины с алкоголем по примеру Вологодской области, сообщил в беседе с «КП-Петербург» спикер местного заксобрания Александр Бельский. Он отметил, что количество преступлений в многоквартирных домах города, в которых ограничили время работы «наливаек» или закрыли их, сократилось на треть.

Депутаты и я считаем, что есть тонкая грань, когда можно свалиться в то, чтобы все запрещать. Важно целеполагание, к чему мы и стремимся. Опыт Вологодской области неоднозначен, падения употребления [спиртного] там нет, только снижение числа точек, которые торгуют. Санкт-Петербург внимательно смотрит на все регионы России, чтобы аккуратно вводить запреты. И пока таких задач по запрету, сокращению точек или времени продажи алкоголя нет, — высказался Бельский.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в регионе полностью прекращена работа «наливаек» и точек продажи вейпов. Власти региона отчитались о закрытии сотен торговых объектов.

