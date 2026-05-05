Стало известно, когда Трамп возобновит войну с Ираном Axios: Трамп готов возобновить войну с Ираном на этой неделе

Президент США Дональд Трамп может на этой неделе отдать приказ о возобновлении полномасштабной военной операции против Ирана, сообщает портал Axios. Как отметили источники, это случится, если дипломатический тупик на переговорах так и не будет преодолен.

Некоторые американские и израильские чиновники считают, что президент Трамп может отдать приказ о возобновлении войны позднее на этой неделе в случае, если сохранится дипломатический тупик, — говорится в публикации.

По данным источников издания, на прошлой неделе американский лидер уже проводил закрытое совещание с представителями разведывательного сообщества на фоне сохраняющейся неопределенности относительно дальнейших действий против Тегерана.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что развитие событий вокруг Ирана свидетельствует о пробуксовке переговорного процесса по урегулированию ситуации. На этом фоне российская сторона обратилась ко всем участникам с настоятельным призывом проявлять максимальную выдержку и сдержанность.