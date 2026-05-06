«Робин Гуд» стал одним из лучших детских лагерей в России

«Робин Гуд», расположенный в Калужской области, стал одним из ведущих детских лагерей в стране. В 2025 году ему присвоили статус «Лучший загородный стационарный лагерь России» от Минпросвещения. А в 2026 году основателей организации Тараса и Светлану Кононец признали лауреатами международной премии Эббота Фенна «Дружба». За 35 лет ее вручали лишь 24 раза.

В лагере «Робин Гуд» предлагается 12 программ на выбор: верховая езда, стрельба из лука, судовождение, полеты на воздушном шаре, кузнечное дело. Также здесь есть озеро с маяком, веревочный парк и живой дворик. Лагерь сотрудничает с CCUSA, AIESEC, университетами Ноттингема и Венеции. А летом 2025 года «Робин Гуд» за свой счет провел стажировку CMIT Program для специалистов из Индии, Бразилии и Венесуэлы.

В 2010 году основатели лагеря организовали первый в России Международный курс директоров лагерей (ICDC), перевели учебник и пригласили авторов из США. Курс вожатых ICCC прошли более 1300 молодых людей из 10 регионов России. Отдельная гордость — проект «Штандарт»: точная копия петровского фрегата 1703 года, на котором дети выходят в Балтийское море до Дании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летом 2026 года детские лагеря примут около 500 тыс. несовершеннолетних. Всего в предстоящем сезоне будут работать 125 загородных комплексов и порядка 900 пришкольных лагерей.