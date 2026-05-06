Финансист напомнил, в каком случае выгодно досрочно погасить ипотеку

Финансист Безбородов: ипотеку выгодно досрочно погасить при ставке от 16%

Ипотеку выгодно досрочно погасить при ставке от 16%, заявил в беседе с ЕАН финансист Евгений Безбородов. По его словам, чем ниже ставка и чем выше инфляция, тем больше кредит превращается из бремени в инструмент инвестирования. Соответственно, нет особого смысла преждевременно выплачивать льготную ипотеку в 6%.

Даже при высокой инфляции правило такое: если не зарабатываешь на деньгах выше инфляции, то досрочное погашение ипотеки выгодно. [Ипотека под 20% годовых] — это финансовое давление почти в любой макроэкономической реальности. Даже при очень высокой инфляции найти стабильную и сопоставимую доходность без серьезного риска крайне сложно, — отметил Безбородов.

Ранее аналитик Магомед Гамзаев рассказал, что, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, ставки по ипотеке и потребкредитам будут снижаться значительно медленнее ставок по вкладам. По его словам, ипотека останется в диапазоне 15–18% для рыночных программ, а потребительские кредиты — 18–25% и выше в зависимости от профиля заемщика.

