День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 16:01

Возбуждено уголовное дело после обрушения крыши колледжа

СК завел уголовное дело после обрушения крыши спортзала колледжа в Екатеринбурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Возбуждено уголовное дело после обрушения крыши спортивного зала Уральского колледжа технологий и предпринимательства (УКТП) в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. Дело будут расследовать по статье «Халатность». По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

В Екатеринбурге следствием СК России возбуждено уголовное дело о халатности по факту обрушения крыши в спортзале образовательного учреждения, — говорится в сообщении.

Ранее студенты колледжа рассказывали, что заниматься в спортивном зале было опасно и руководство уже готовилось перенести занятия в другое здание. Отмечается, что крыша помещения обрушилась, несмотря на многократные ремонты. За последние годы в ремонт помещения было вложено в общей сложности 3,5 млн рублей.

Прокуратура Свердловской области провела проверку после обрушения крыши в спортивном зале. Инцидент произошел из-за образовавшейся трещины в покрытии, что привело к падению нескольких плит перекрытия здания.

Регионы
Екатеринбург
колледжи
крыши
обрушения
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.