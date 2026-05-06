Возбуждено уголовное дело после обрушения крыши колледжа СК завел уголовное дело после обрушения крыши спортзала колледжа в Екатеринбурге

Возбуждено уголовное дело после обрушения крыши спортивного зала Уральского колледжа технологий и предпринимательства (УКТП) в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. Дело будут расследовать по статье «Халатность». По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее студенты колледжа рассказывали, что заниматься в спортивном зале было опасно и руководство уже готовилось перенести занятия в другое здание. Отмечается, что крыша помещения обрушилась, несмотря на многократные ремонты. За последние годы в ремонт помещения было вложено в общей сложности 3,5 млн рублей.

Прокуратура Свердловской области провела проверку после обрушения крыши в спортивном зале. Инцидент произошел из-за образовавшейся трещины в покрытии, что привело к падению нескольких плит перекрытия здания.