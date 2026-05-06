06 мая 2026 в 15:57

Прокуратура начала проверку после обрушения крыши колледжа в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прокуратура Свердловской области начала проверку после обрушения крыши в спортивном зале Уральского колледжа технологий и предпринимательства, сообщает пресс-служба ведомства в мессенджере МАКС. Она позволит выяснить, насколько в учреждении соблюдались требования безопасности и защиты здоровья учеников.

В помещении спортивного зала ГАПОУ Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства» произошло обрушение нескольких плит перекрытия здания. <…> Прокуратурой района начаты проверочные мероприятия, — уточнили в ведомстве.

В момент происшествия в помещении спортивного зала не было ни студентов, ни сотрудников образовательного учреждения. Благодаря этому инцидент обошелся без пострадавших, сообщили представители надзорного органа. В ходе дальнейших мероприятий специалисты установят все обстоятельства случившегося и проверят техническое состояние всего здания.

Ранее стало известно, что на ремонт крыши потратили 3,5 млн рублей в 2023 и 2024 годах. По словам студентов, заниматься в помещении было опасно, и администрация уже готовилась перенести занятия физкультурой в другой корпус.

