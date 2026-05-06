Дмитриев вместе с Politico посмеялся над «разрушающимся» Мерцем

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X с иронией прокомментировал материал Politico о падении популярности канцлера Германии Фридриха Мерца. Свой пост Дмитриев сопроводил изображением разрушающегося бюста канцлера.

Даже я бы не назвал канцлера Мерца «канцлером с катастрофически падающей [популярностью]». И вот перед нами заголовок Politico, — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев раскритиковал New York Times и назвал позорной их ошибку в расшифровке аббревиатуры НАТО. Он заявил, что изданию следует нанимать более образованных сотрудников и использовать искусственный интеллект для проверки редакторов.

До этого британский журнал The Economist разместил на обложке свежего номера изображение президента США Дональда Трампа, восседающего на белом медведе. Провокационный заголовок гласил: «НАТО больше нет».