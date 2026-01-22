Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Трамп верхом на белом медведе украсил обложку известного журнала

The Economist опубликовал обложку свежего номера с Трампом верхом на медведе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Британский журнал The Economist разместил на обложке свежего номера изображение президента США Дональда Трампа, восседающего на белом медведе. Провокационный заголовок гласит: «НАТО больше нет». Соответствующий пост опубликован на странице издания в соцсети X.

Кризис в Гренландии дает уроки для всех стран. Друзья Америки должны готовиться к миру, в котором они останутся одни, а НАТО больше нет, — говорится в посте.

Ранее издание Politico сообщило, что политика Трампа в отношении Гренландии вызвала страх у стран Евросоюза. Авторы публикации отметили, что в сообществе оказались не готовы к «новым временам», когда старые правила работают не всегда.

До этого журналисты заявили, что Европейскому союзу следует отказаться от иллюзий в отношении США и проявить больше независимости. Европейским странам рекомендуется отказаться от старых представлений об Америке как о безусловном союзнике.

Тем временем Трамп сообщил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе подготовил контуры будущей сделки по Гренландии. Возможно, она будет гораздо шире и затронет весь регион, отметил он.

