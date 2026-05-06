Стало известно, как москвичи относятся к новой застройке в центре города Топ-менеджер Соболева: треть москвичей против новой застройки в центре города

Только треть москвичей выступает против любого строительства в историческом центре города, заявила NEWS.ru коммерческий директор «Балчуг Девелопмент» Ирина Соболева. По ее словам, фиксируется заметный разрыв между охранительной риторикой, доминирующей в публичном пространстве, и реальными ожиданиями горожан.

Она добавила, что в Москве соседствуют особняки XIX века, конструктивные постройки 1930-х годов и «стеклянные» здания 2000-х, когда этот материал был одним из главных в архитектуре и оформлении интерьеров. По ее словам, самих москвичей такой метод застройки не раздражает.

