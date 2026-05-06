Стало известно, как москвичи относятся к новой застройке в центре города

Топ-менеджер Соболева: треть москвичей против новой застройки в центре города

Только треть москвичей выступает против любого строительства в историческом центре города, заявила NEWS.ru коммерческий директор «Балчуг Девелопмент» Ирина Соболева. По ее словам, фиксируется заметный разрыв между охранительной риторикой, доминирующей в публичном пространстве, и реальными ожиданиями горожан.

Опрос зафиксировал разрыв между охранительной риторикой и реальными ожиданиями горожан. Главный критерий — не высота здания, а то, как оно выглядит на уровне улицы. Только треть москвичей выступает против любого нового строительства в историческом центре города. Остальные при определенных условиях готовы его принять. В общественном пространстве доминирует охранительная позиция, особенно в соцсетях и на градостроительных слушаниях. 42,3% горожан готовы принять современное здание, если оно сохраняет или воссоздает исторические фасады в части своего проекта, — сказала Соболева.

Она добавила, что в Москве соседствуют особняки XIX века, конструктивные постройки 1930-х годов и «стеклянные» здания 2000-х, когда этот материал был одним из главных в архитектуре и оформлении интерьеров. По ее словам, самих москвичей такой метод застройки не раздражает.

Исторический фасад в восприятии жителей Москвы — это принцип контекстности. Масштаб, ритм окон, материал, линия застройки — все это горожанин считывает без архитектурного образования. В Москве давно рядом стоят особняки XIX века, конструктивизм 1930-х и «стекло» 2000-х. Такое соседство само по себе горожан не раздражает, — подытожила Соболева.

Ранее директор по маркетингу и PR компании «Мармакс» Константин Денисов заявил, что при выборе новостроек россияне все чаще обращают внимание на дома с зонами для пикников и спорта, а также с террасами на крышах. По его словам, жилые комплексы с продуманными форматами офлайн-отдыха приобретают особое преимущество на фоне растущей цифровой усталости граждан.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
