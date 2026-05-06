Назван размер компенсаций семьям погибших при атаке ВСУ на Чебоксары Семьи погибших при атаке ВСУ на Чебоксары получат по 1,5 млн рублей компенсации

Семьи погибших при атаке Вооруженных сил Украины на Чебоксары получат по 1,5 млн рублей компенсации, сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева. Кроме того, пострадавшим окажут материальную поддержку — от 313 тыс. до 627 тыс. рублей, передает РИА Новости.

Единовременное пособие в размере 1 567 500 рублей выплачивается членам семей на каждого погибшего. Гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий вред или средней тяжести вред здоровью, выплачивается единовременное пособие в размере 627 000 рублей, получившим легкий вред здоровью – 313 500 рублей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Чебоксары выросло до 35 человек. В настоящее время в медицинских учреждениях остаются 11 раненых. Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Глава Чувашии также сообщал, что количество поврежденных при налете домов увеличилось с 28 до 40 объектов. Под удар попали школы, детские сады и местный электромеханический колледж.