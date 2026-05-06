Назван размер компенсаций семьям погибших при атаке ВСУ на Чебоксары

Семьи погибших при атаке Вооруженных сил Украины на Чебоксары получат по 1,5 млн рублей компенсации, сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева. Кроме того, пострадавшим окажут материальную поддержку — от 313 тыс. до 627 тыс. рублей, передает РИА Новости.
Единовременное пособие в размере 1 567 500 рублей выплачивается членам семей на каждого погибшего. Гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий вред или средней тяжести вред здоровью, выплачивается единовременное пособие в размере 627 000 рублей, получившим легкий вред здоровью – 313 500 рублей, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Чебоксары выросло до 35 человек. В настоящее время в медицинских учреждениях остаются 11 раненых. Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Глава Чувашии также сообщал, что количество поврежденных при налете домов увеличилось с 28 до 40 объектов. Под удар попали школы, детские сады и местный электромеханический колледж.