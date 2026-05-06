06 мая 2026 в 16:02

Германию уличили в подготовке к войне с Россией

Дипломат Жданова: Германия даже не скрывает, что готовится воевать с Россией

Власти Германии осознанно проводят политику ремилитаризации страны, заявила глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, такой подход вызывает нелицеприятные исторические ассоциации. Она подчеркнула, что немецкое правительство даже не скрывает, что Берлин готовится воевать с Москвой.

Нельзя обойти вниманием то, насколько рьяно Германия вкладывается в ремилитаризацию, что навевает нелицеприятные исторические ассоциации, — отметила Жданова.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Германия так и не прошла реальную денацификацию. По его словам, вместо этого Запад пошел по пути оправдания нацистских военных преступников. Речь идет о сведениях из справки о политическом положении в Западной Германии от 1952 года.

До этого стало известно, что немецкий канцлер Фридрих Мерц смягчает риторику на фоне напряженности в отношениях с США. По данным журналистов, политик пытается сгладить гнев американского президента Дональда Трампа.

