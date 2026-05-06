День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 16:00

В Музее Победы прошла презентация проекта «Карта памяти»

Фото: Пресс-служба «Инсайт Люди»
Подписывайтесь на нас в MAX

В Музее Победы 5 мая прошла презентация медиапроекта «Карта памяти», приуроченная к 9 Мая. Музейное пространство трансформировалось в живую площадку, объединившую личные истории, документальное кино и современность. Организатором проекта стал продюсерский центр «Инсайт Люди», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг».

За время существования проекта мы собрали тысячи настоящих историй — о героях прошлого и настоящего. Искренних, непростых, но очень важных. «Карта памяти» объединила десятки регионов, и благодаря этому появились множество сильных работ. Мы старались найти живой, честный язык, на котором можно говорить о сложных вещах. И в этом нам очень помогают наши резиденты, — отметила генеральный директор «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.

Посетители мероприятия смогли увидеть ключевые фильмы проекта: «ПЕ-2: крылья памяти», «СВОими глазами», «Платформа 19/44», «Забытые», «Незабытые. Детский дом», «Не зря», «ИИначе» и другие. Показы дополнили экскурсии по экспозиции музея, которые помогли глубже ощутить исторический контекст и темы, затронутые в работах. Кроме того, гости научились собирать и разбирать охолощенное оружие, примерили противогазы, защитные плащи и бронежилеты, а также поуправляли БПЛА с помощью компьютерной графики. Занятия проводили инструкторы учебно-тренировочного центра «Воевода».

Вечер закончился концертом с участием резидентов продюсерского центра. Специальным гостем стал рок-музыкант Олег Абрамов, более известный под псевдонимом RADIO TAPOK. На сцене также выступили ANILEDA, Чайный, Михаил Ломакин, ОлейсШа, Георгий Байбородин, Лери Маргиев, 3-ий Январь и LI ZA. Мероприятие посетил актер театра и кино Александр Мартынов.

18 марта продюсерский центр с крупнейшей в России сетью региональных студий отметил свой пятый день рождения. За это время «Инсайт Люди» прошел путь от амбициозного стартапа до мощной экосистемы, которая задает тренды в индустрии блогинга и объединяет более 2700 лидеров мнений по всей стране и за ее пределами.

Общество
проекты
ВОВ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.