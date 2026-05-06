В Музее Победы прошла презентация проекта «Карта памяти»

В Музее Победы 5 мая прошла презентация медиапроекта «Карта памяти», приуроченная к 9 Мая. Музейное пространство трансформировалось в живую площадку, объединившую личные истории, документальное кино и современность. Организатором проекта стал продюсерский центр «Инсайт Люди», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг».

За время существования проекта мы собрали тысячи настоящих историй — о героях прошлого и настоящего. Искренних, непростых, но очень важных. «Карта памяти» объединила десятки регионов, и благодаря этому появились множество сильных работ. Мы старались найти живой, честный язык, на котором можно говорить о сложных вещах. И в этом нам очень помогают наши резиденты, — отметила генеральный директор «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.

Посетители мероприятия смогли увидеть ключевые фильмы проекта: «ПЕ-2: крылья памяти», «СВОими глазами», «Платформа 19/44», «Забытые», «Незабытые. Детский дом», «Не зря», «ИИначе» и другие. Показы дополнили экскурсии по экспозиции музея, которые помогли глубже ощутить исторический контекст и темы, затронутые в работах. Кроме того, гости научились собирать и разбирать охолощенное оружие, примерили противогазы, защитные плащи и бронежилеты, а также поуправляли БПЛА с помощью компьютерной графики. Занятия проводили инструкторы учебно-тренировочного центра «Воевода».

Вечер закончился концертом с участием резидентов продюсерского центра. Специальным гостем стал рок-музыкант Олег Абрамов, более известный под псевдонимом RADIO TAPOK. На сцене также выступили ANILEDA, Чайный, Михаил Ломакин, ОлейсШа, Георгий Байбородин, Лери Маргиев, 3-ий Январь и LI ZA. Мероприятие посетил актер театра и кино Александр Мартынов.

18 марта продюсерский центр с крупнейшей в России сетью региональных студий отметил свой пятый день рождения. За это время «Инсайт Люди» прошел путь от амбициозного стартапа до мощной экосистемы, которая задает тренды в индустрии блогинга и объединяет более 2700 лидеров мнений по всей стране и за ее пределами.