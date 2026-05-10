Овчинский: в Нижегородском районе появятся магазин и парковка в рамках КРТ

В Нижегородском районе на юго-востоке Москвы готовится реорганизация участка вблизи Московского скоростного диаметра, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. Соответствующий проект комплексного развития территории (КРТ) появился на сайте mos.ru.

Город обнародовал проект комплексного развития территории в Нижегородском районе. На участке площадью 0,61 гектара на Нижегородской улице планируется построить современный многоуровневый паркинг и магазин. Общая площадь новых объектов составит 7,9 тыс. квадратных метров. С участка обеспечат удобный выезд на автомагистраль, а саму территорию благоустроят. Это уже восьмой по счету проект КРТ в данном районе. Еще три находятся на разных этапах проработки, а четыре — реализуются, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Отведенная под реорганизацию площадка находится на Нижегородской улице, владение 98. Реализация проекта КРТ рассчитана на пять лет.

В рамках проекта КРТ в бывших промзонах на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые интегрируются в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится более 400 проектов общей площадью около 4,5 тыс. гектаров. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

На данный момент юго-восток Москвы занимает второе место по числу построенных домов для реализации программы реновации. По итогам 2025 года почти 5,2 тысячи жителей округа из 77 старых домов заключили договоры на комфортное жилье в новостройках по программе реновации. В Нижегородском районе в программу реновации вошли 92 старых дома.

Ранее Овчинский заявил, что в Нагорном районе планируется запуск проекта КРТ ЖЗ. Согласившиеся принять участие в проекте москвичи получат гарантии, закрепленные постановлением правительства.