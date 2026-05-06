Ушел из жизни главный конструктор ракетного комплекса «Воевода» Ус

Главный конструктор ракетного комплекса Р-36М2 «Воевода» Станислав Ус скончался, сообщил в Telegram-канале экс-руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец. Инженер ушел из жизни в городе Днепр на Украине.

Известно, что Ус выступал в качестве ключевого разработчика тяжелых межконтинентальных баллистических ракет Р-36М, в том числе Р-36М2. Комплекс стал основой сначала советских, а затем и российских ракетных войск стратегического назначения.

Ранее сообщалось, что советский военачальник генерал-полковник Станислав Петров скончался в Москве после тяжелой болезни. Тело 87-летнего военного нашли в квартире Дома на набережной на улице Серафимовича. Петров был одним из основателей войск химической защиты в Советском Союзе. Он начал службу в этих подразделениях в 1959 году и принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Также в Саратове в возрасте 101 года скончался ветеран Советско-японской войны Сергей Невзоров. Глава города Игорь Молчанов выразил глубокие соболезнования родным и близким героя, отметив масштаб его личности.