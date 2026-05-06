В России назвали способ сдержать цены на яйца

Рыночные механизмы позволяют эффективно сдерживать розничные цены на куриные яйца без жесткого администрирования, заявил NEWS.ru председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. По его словам, в условиях высокой конкуренции ретейлеры сознательно инвестируют в низкие цены на социально значимый товар, зачастую работая с отрицательной наценкой.

Опыт последних лет показывает, что рыночные механизмы эффективно работают для сдерживания потребительских цен. В условиях развитой конкуренции на розничном рынке торговые сети со своей стороны инвестируют в низкие цены на куриные яйца, реализуя их с отрицательной наценкой, — отметил Богданов.

Он уточнил, что в первом квартале 2026 года наценка на яйца «первой цены» составила минус 3,5%, в конце апреля — минус 7,5%. Для ретейла куриные яйца — социально значимый продукт, на котором сети практически не зарабатывают, подчеркнул Богданов. При этом на стоимость куриных яиц влияет множество факторов — стоимость кормов, ветеринарные расходы, энергетика, логистика, сезонные колебания спроса, и эти факторы постоянно меняются.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что цены на яйца в России могут снизиться. По его словам, рыночные механизмы начали работать в отношении этого популярного продукта.