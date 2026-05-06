В России назвали способ сдержать цены на яйца

АКОРТ: рыночные механизмы позволяют эффективно сдерживать цены на яйца

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рыночные механизмы позволяют эффективно сдерживать розничные цены на куриные яйца без жесткого администрирования, заявил NEWS.ru председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. По его словам, в условиях высокой конкуренции ретейлеры сознательно инвестируют в низкие цены на социально значимый товар, зачастую работая с отрицательной наценкой.

Опыт последних лет показывает, что рыночные механизмы эффективно работают для сдерживания потребительских цен. В условиях развитой конкуренции на розничном рынке торговые сети со своей стороны инвестируют в низкие цены на куриные яйца, реализуя их с отрицательной наценкой, — отметил Богданов.

Он уточнил, что в первом квартале 2026 года наценка на яйца «первой цены» составила минус 3,5%, в конце апреля — минус 7,5%. Для ретейла куриные яйца — социально значимый продукт, на котором сети практически не зарабатывают, подчеркнул Богданов. При этом на стоимость куриных яиц влияет множество факторов — стоимость кормов, ветеринарные расходы, энергетика, логистика, сезонные колебания спроса, и эти факторы постоянно меняются.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что цены на яйца в России могут снизиться. По его словам, рыночные механизмы начали работать в отношении этого популярного продукта.

Экономика
Россия
яйца
рост цен
Екатерина Свинова

