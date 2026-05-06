«Не должен жить»: российский командир о предателе Родины Артеме Климове

Предатели Родины, такие как перебежчик Артем Климов, заслуживают самого сурового наказания, заявил RT командир одного из российских подразделений с позывным Музыкант. По его словам, изменники не имеют права на жизнь. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Человека, который хочет перейти на сторону противника, — я считаю, таких людей нужно убивать. <...> Не должен жить предатель. Потому что из-за таких людей погибают воины, которые пришли выполнять задачи за страну, — сказал он.

По словам командира, Киев максимально использует перебежчиков в своих целях. Затем таких военнослужащих устраняют «как отработанный материал», подчеркнул он.

Ранее экс-военнослужащий ВС РФ Артем Климов дал интервью украинскому блогеру, которому подробно рассказал об обстоятельствах предательства и перехода на сторону ВСУ. Он рассказал, что сначала служил в войсках связи в тылу. В сентябре 2025 года его перевели в пехоту, и он стал оператором БПЛА. Из-за предательства Климова могли серьезно пострадать военнослужащие.