04 мая 2026 в 16:03

Васильки — это не простачки: нашла 3 сорта, которые поразят. Бордово-черный, двуцветный и махровый

Васильки давно воспринимаются как простые полевые цветы, но современные сорта полностью меняют это представление. Сегодня это уже не «фон», а полноценные декоративные растения с необычными оттенками, махровыми цветками и выразительной формой. При этом они остаются одними из самых неприхотливых.

«Блэк болл» — почти черный акцент. Глубокий бордово-фиолетовый оттенок в тени выглядит почти черным. Махровые цветки с бархатной текстурой сразу притягивают взгляд и создают контраст с любыми светлыми посадками. Особенно эффектен в вечернем саду.

«Фрости микс» — эффект двухцветных лепестков. Лепестки с контрастной светлой каймой и мягкими переходами оттенков дают ощущение «припудренного» цветка. Такой василек добавляет клумбе аккуратности и визуальной глубины, хорошо сочетается с пастельными растениями и злаками.

«Блю диадем» — густомахровая форма. Плотные, объемные соцветия насыщенного голубого оттенка больше напоминают мини-пионы, чем классические васильки. За счет формы и плотности цветков сорт выглядит более «дорого» и часто используется даже в срезке.

Главное преимущество таких сортов — сочетание декоративности и простоты. Васильки легко выращиваются из семян, быстро зацветают и не требуют постоянного внимания.

Ольга Шмырева
