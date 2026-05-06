День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 17:20

Картошка не мелочится и прет как на дрожжах: что кинуть в лунку — урожай радует размером

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В мае закладывается будущий урожай картофеля, и тут важна каждая мелочь. Можно сажать как обычно и получить средний результат, а можно немного «подкрутить» лунку — и клубни вырастут крупнее и ровнее. Секрет в простых добавках, которые работают сразу по нескольким направлениям.

На дно лунки первым делом кладут немного компоста — он дает питание и делает почву рыхлой. Подойдут даже кухонные очистки: в земле они спокойно «дойдут». Далее — горсть песка, чтобы был дренаж и корням легче развиваться. Особенно важно на тяжелых глинистых участках.

Если почва кислая, добавьте столовую ложку золы: она раскисляет и одновременно защищает от проволочника. Для дополнительной защиты можно подсыпать чайную ложку горчичного порошка или бросить луковую шелуху. Есть и вариант с настоем — в нем замачивают клубни перед посадкой.

Такая простая схема дает заметный результат: кусты крепче, клубни крупнее, а вредителей меньше.

Ранее Никита Чаплин рассказал, что весной следует перекопать тяжелую землю на грядках, чтобы она насытилась кислородом. При этом, по его словам, легкая почва нуждается лишь в поверхностном рыхлении.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, как россияне относятся к содержанию питомцев в квартире
Общество
Стало известно, как россияне относятся к содержанию питомцев в квартире
Проснулась от боли: жертва отца-растлителя писалась по ночам до 14 лет
Общество
Проснулась от боли: жертва отца-растлителя писалась по ночам до 14 лет
Чеснок растет мелкий и злой: дачная схема без заморочек — головки выходят крупные и сочные
Общество
Чеснок растет мелкий и злой: дачная схема без заморочек — головки выходят крупные и сочные
Откуда берутся слизни, и как с ними бороться: присыпки, ловушки и натуральные настои
Общество
Откуда берутся слизни, и как с ними бороться: присыпки, ловушки и натуральные настои
Агроном дала советы по весенней обработке кустарников и деревьев
Life Style
Агроном дала советы по весенней обработке кустарников и деревьев
Общество
огороды
растения
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.