Картошка не мелочится и прет как на дрожжах: что кинуть в лунку — урожай радует размером

В мае закладывается будущий урожай картофеля, и тут важна каждая мелочь. Можно сажать как обычно и получить средний результат, а можно немного «подкрутить» лунку — и клубни вырастут крупнее и ровнее. Секрет в простых добавках, которые работают сразу по нескольким направлениям.

На дно лунки первым делом кладут немного компоста — он дает питание и делает почву рыхлой. Подойдут даже кухонные очистки: в земле они спокойно «дойдут». Далее — горсть песка, чтобы был дренаж и корням легче развиваться. Особенно важно на тяжелых глинистых участках.

Если почва кислая, добавьте столовую ложку золы: она раскисляет и одновременно защищает от проволочника. Для дополнительной защиты можно подсыпать чайную ложку горчичного порошка или бросить луковую шелуху. Есть и вариант с настоем — в нем замачивают клубни перед посадкой.

Такая простая схема дает заметный результат: кусты крепче, клубни крупнее, а вредителей меньше.

Ранее Никита Чаплин рассказал, что весной следует перекопать тяжелую землю на грядках, чтобы она насытилась кислородом. При этом, по его словам, легкая почва нуждается лишь в поверхностном рыхлении.