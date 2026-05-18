Вирусолог оценил опасность COVID-19

Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 и ее субварианты больше не угрожает человечеству, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок. По его словам, в мире выработался коллективный иммунитет.

Уже выработался во всем мире коллективный иммунитет, большинство людей переболело или было вакцинировано, и поэтому уже есть клетки памяти к коронавирусу. Кроме этого, лучше распространяются те варианты вируса, которые лучше передаются, а не лучше убивают, — отметил Оберемок.

При этом специалист допустил, что позднее могут появиться новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 с высокой летальностью. Они вполне могут спровоцировать новую пандемию, считает он.

Позже вирусолог Анатолий Альтштейн отмечал, что главным симптомом хантавируса является поражение почек. Специалист подчеркнул, что из-за поражения органов сокращается объем мочи. Он также обратил внимание, что заболевание протекает достаточно тяжело. По словам Альтштейна, при хантавирусе человек может годами ощущать повреждение здоровья.

