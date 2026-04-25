25 апреля 2026 в 11:09

Кидаю огурцы с помидорами в пакет: хрустящая закуска готова через 30 минут — как малосольные, только быстрее

Когда хочется чего-то свежего и пикантного, этот способ спасает всегда. Никаких банок и долгого ожидания — все делается прямо в пакете, а через полчаса уже можно ставить на стол.

Получается эффект малосольных овощей: огурцы остаются хрустящими, помидоры — сочными, а специи и чеснок дают насыщенный аромат. Отличный вариант к мясу, картошке или просто как быстрая закуска.

Для приготовления вам понадобится: огурцы и помидоры — 1 кг, соль — 1 ч. л., сахар — 2 ч. л., смесь перцев — по вкусу, уксус — 1 ч. л., кинза — небольшой пучок, семена укропа — 1 ч. л., чеснок — 4-5 зубчиков, острый перец — по желанию.

Овощи нарежьте крупными кусочками или дольками.

Сложите все в плотный пакет, добавьте соль, сахар, специи, измельченный чеснок и нарезанную зелень, влейте уксус. Пакет хорошо завяжите и тщательно встряхните, чтобы все равномерно перемешалось.

Оставьте при комнатной температуре на 30 минут, периодически переворачивая пакет. За это время овощи пустят сок и пропитаются ароматами.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
