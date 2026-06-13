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13 июня 2026 в 09:25

Свежепросольные огурцы на минералке: сложили в банку и залили газировкой — через 1 час уже едите

Фото: D-NEWS.ru
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Свежепросольные огурцы на минералке по этому рецепту готовятся всего за 1 час. Хрустящие, ароматные, с чесноком и укропом, они получаются ничуть не хуже классических малосольных огурцов, но без долгого ожидания.

Для приготовления понадобится: 500 г свежих огурцов, пучок укропа, 3–4 зубчика чеснока, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 500 мл газированной минеральной воды.

Рецепт: огурцы нарежьте крупными брусочками или кружочками. Укроп мелко порубите, чеснок нарежьте пластинками. В чистую банку сложите огурцы, укроп и чеснок. Добавьте соль и сахар. Залейте все минеральной водой. Закройте крышкой и энергично встряхните несколько раз. Оставьте при комнатной температуре на 1 час. После этого огурцы готовы к употреблению.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала засолить огурцы по этому рецепту. Удивило, что они так быстро пропитались и остались хрустящими. Для большего вкуса и аромата можно добавить в банку несколько горошин черного перца и пару листьев смородины или вишни.

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Проверено редакцией
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