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13 июня 2026 в 11:20

Обалденный салат из банки фасоли, курицы, овощей и красного лука. Без майонеза, вкуснота и заменяет полноценный ужин

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то легкого, но при этом сытного, этот салат становится настоящей находкой. Сочная куриная грудка, хрустящий огурец, спелые помидоры и красная фасоль создают идеальное сочетание вкуса и пользы. А заправка на основе сметаны и зернистой горчицы делает блюдо еще аппетитнее.

Такой салат готовится всего за несколько минут, отлично подходит для обеда или ужина и надолго сохраняет чувство сытости.

Для приготовления вам понадобится: куриная грудка — 200 г, яйцо — 1 шт., огурец — 1 шт., консервированная красная фасоль — 150 г, помидоры — 200 г, красный лук — 50 г, петрушка — 20 г, сметана — 30 г, зернистая горчица — 5 г, соль — 3 г, черный перец — 1 г.

Куриную грудку заранее отварите до готовности и остудите, затем нарежьте небольшими кубиками. Огурец, помидоры и красный лук нарежьте тонкими кусочками, зелень мелко порубите. Яйцо сварите вкрутую и нарежьте кубиками.

С фасоли слейте жидкость и промойте ее под холодной водой. Соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте соль и перец. Для заправки смешайте сметану с зернистой горчицей, полейте салат и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу после приготовления, чтобы овощи сохранили свежесть и сочность.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева готовила этот салат не раз и считает его одним из самых удачных вариантов для жаркой погоды. Особенно нравится сочетание фасоли и свежих овощей — салат получается легким, но при этом действительно сытным.

Проверено редакцией
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салат
фасоль
огурец
помидоры
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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