Вторая волна урожая: что можно посеять в июле, чтобы собирать свежие овощи до самой осени

Вторая волна урожая: что можно посеять в июле, чтобы собирать свежие овощи до самой осени

После уборки раннего картофеля, чеснока или первой зелени многие грядки начинают пустовать. Однако июль — далеко не конец огородного сезона. Наоборот, это одно из лучших времен для повторных посевов. Почва уже хорошо прогрета, а постепенно сокращающийся световой день помогает многим культурам меньше уходить в стрелку и быстрее формировать урожай.

Главное — выбирать скороспелые сорта и не забывать о регулярном поливе. Тогда уже через несколько недель на грядках снова появится свежая зелень, а к осени созреют сочные корнеплоды.

Дайкон и зимняя редька лучше всего удаются именно при июльском посеве. Во второй половине лета они реже стрелкуются и формируют ровные, сочные корнеплоды без выраженной горечи.

Скороспелая морковь и свекла с периодом созревания 60–80 дней тоже успевают дать хороший урожай. Более прохладные августовские ночи способствуют накоплению сахаров, поэтому корнеплоды часто получаются слаще весенних.

Укроп, листовые салаты, рукола, шпинат и кресс-салат вновь дают нежную зелень. В июле их лучше сеять в легкой полутени и поддерживать постоянную влажность почвы, чтобы листья не грубели.

Редис остается одним из самых быстрых овощей — многие современные сорта созревают всего за 20–30 дней. Для летнего посева лучше выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию.

Пекинская капуста отлично развивается при сокращающемся световом дне и уже через 40–60 дней формирует плотные кочаны. Главное — обеспечить ей регулярный полив.

Кустовая фасоль скороспелых сортов также успевает дать полноценный урожай до наступления холодов.

Если хочется заранее подготовить цветник к следующему сезону, в июле можно посеять виолу, турецкую гвоздику, наперстянку и шток-розу. До осени они сформируют крепкие розетки листьев и зацветут уже в следующем году.