27 апреля 2026 в 18:00

Добавила полбанки кукурузы — от этих котлет отбоя нет: сочные, нежные, без муки и без жарки в масле

Беру куриную грудку, консервированную кукурузу, сыр и яйцо — режу курицу мелкими кубиками, смешиваю с кукурузой, тертым сыром и яйцом, формирую котлетки и запекаю в духовке. Через 25 минут на столе сочные нежные котлетки, которые получаются полезными, сытными и намного легче традиционных.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для правильного питания или ужина. Получается обалденная вкуснятина: румяные котлетки с хрустящей корочкой, а внутри — сочная курица, сладкая кукуруза и тягучий расплавленный сыр, которые делают каждый кусочек сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриной грудки, банка консервированной кукурузы (200 г), 100 г твердого сыра, яйцо, соль и перец по вкусу, 2 столовые ложки растительного масла. Куриную грудку нарежьте мелкими кубиками (не в фарш!). Сыр натрите на крупной терке.

В глубокой миске смешайте курицу, кукурузу, сыр, яйцо, соль и перец. Сформируйте небольшие котлетки руками. Разогрейте сковороду с маслом или застелите противень пергаментом, выложите котлетки. Обжарьте на сковороде с двух сторон до золотистой корочки (по 3-4 минуты) или запекайте в духовке при 180°С 20–25 минут. Подавайте горячими с овощами — эти котлетки исчезают быстрее, чем вы их приготовили.

Проверено редакцией
2 рецепта котлет — лучше классики: сочные в духовке и хрустящие в кляре
котлеты
ужины
кулинария
кукуруза
Мария Левицкая
