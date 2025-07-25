Россиянам назвали идеальную температуру в комнате для сна NSF: идеальная температура для сна составляет около 18 градусов тепла

Идеальная температура в комнате для сна составляет примерно 18,3 градуса по Цельсию, пишет Мойка78 со ссылкой на новое исследование Национального фонда сна (NSF). Тем не менее важно учитывать индивидуальные особенности и предпочтения людей.

Взрослым людям посоветовали ориентироваться на собственные ощущения. Для максимально комфортного сна допустима температура и от 15,6 до 20 градусов по Цельсию.

Младенцам комфортнее спать в помещении, где на один-два градусе теплее — при температуре около 20,5 градусов. При этом немаловажно следить, чтоб это показатель не был слишком высоким. В противном случае возрастает риск синдрома внезапной детской смерти.

Врач Ольга Уланкина ранее заявила, что в летние знойные дни для качественного сна необходимо включать в спальне кондиционер или вентилятор. Она также посоветовала установить москитные сетки на окна и не забывать закрывать их шторами.