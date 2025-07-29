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29 июля 2025 в 15:58

Эндокринолог раскрыла неожиданную опасность хронического недосыпа

Эндокринолог Павлова заявила, что регулярный недосып снижает у человека эмпатию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Хронический недосып может снизить у человека эмпатию и нарушить самоконтроль, цитирует Мойка78 эндокринолога Зухру Павлову. По ее словам, проблемы со сном усиливают черты так называемой темной триады личности — нарциссизма, макиавеллизма и психопатии.

Она отметила, что, в частности, человек в результате регулярного недосыпа может чаще проявлять эгоцентризм, импульсивность и эмоциональную холодность. Павлова добавила, что люди с бессонницей нередко начинают стремиться к власти и контролю, а также манипуляциям.

По словам врача, даже если человек не склонен к токсичному поведению, после бессонной ночи он может быть враждебен к окружающим и раздражителен. Параллельно с этим недосып нарушает и гормональную систему, делая человека уязвимее к стрессу.

Ранее профессор психиатрии Тор Нильсен заявил, что молочные продукты, съеденные перед сном, могут вызвать ночные кошмары. По словам ученого, то, насколько страшными будут сновидения, зависит от наличия у человека пищевых аллергий.

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