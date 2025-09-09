Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Домашние пряники на кефире с помадкой: вкусно и из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим домашние пряники на кефире с помадкой: вкусно и из простых продуктов! Ароматные, мягкие и невероятно простые в приготовлении пряники, которые идеально подходят к вечернему чаю. Нежное тесто на кефире и воздушная белковая помадка делают их любимым лакомством для детей и взрослых!

Ингредиенты для теста

  • Кефир — 350 мл
  • Сахар — 200 г
  • Яйца — 2 шт. (желтки + 1 белок)
  • Мед — 1 ст. л.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Мука — 400-450 г

Ингредиенты для помадки

  • Белок яичный — 1 шт.
  • Сахар — 3 ст. л.

Приготовление

  1. Желтки и один белок взбейте с сахаром и медом до легкой пены. Добавьте кефир и растительное масло, перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку с содой и замесите мягкое эластичное тесто. Раскатайте пласт толщиной 1 см, вырежьте кружочки стаканом или формочками.
  2. Выложите на противень с пергаментом и выпекайте 20-25 минут при 180°C. Для помадки взбейте белок с сахаром до белой пены и растворения кристаллов. Горячие пряники смажьте помадкой кисточкой и верните в духовку на 5-7 минут до подсыхания глазури. Остудите на решетке.

Совет: для аромата добавьте в тесто щепотку корицы или имбиря. Помадка должна быть жидковатой — при запекании она превратится в хрустящую корочку!

Ранее мы готовили галету со сливами и крошкой! Десерт для выходных круче, чем в кондитерской.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
