Домашние пряники на кефире с помадкой: вкусно и из простых продуктов

Готовим домашние пряники на кефире с помадкой: вкусно и из простых продуктов! Ароматные, мягкие и невероятно простые в приготовлении пряники, которые идеально подходят к вечернему чаю. Нежное тесто на кефире и воздушная белковая помадка делают их любимым лакомством для детей и взрослых!

Ингредиенты для теста

Кефир — 350 мл

Сахар — 200 г

Яйца — 2 шт. (желтки + 1 белок)

Мед — 1 ст. л.

Масло растительное — 3 ст. л.

Сода — 1 ч. л.

Мука — 400-450 г

Ингредиенты для помадки

Белок яичный — 1 шт.

Сахар — 3 ст. л.

Приготовление

Желтки и один белок взбейте с сахаром и медом до легкой пены. Добавьте кефир и растительное масло, перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку с содой и замесите мягкое эластичное тесто. Раскатайте пласт толщиной 1 см, вырежьте кружочки стаканом или формочками. Выложите на противень с пергаментом и выпекайте 20-25 минут при 180°C. Для помадки взбейте белок с сахаром до белой пены и растворения кристаллов. Горячие пряники смажьте помадкой кисточкой и верните в духовку на 5-7 минут до подсыхания глазури. Остудите на решетке.

Совет: для аромата добавьте в тесто щепотку корицы или имбиря. Помадка должна быть жидковатой — при запекании она превратится в хрустящую корочку!

