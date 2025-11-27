В коме или тайно замужем? Что могло случиться с пропавшей в Стамбуле Дарьей

В коме или тайно замужем? Что могло случиться с пропавшей в Стамбуле Дарьей

В Турции продолжаются поиски москвички Дарьи Лучкиной и ее 10-летнего сына, которые пропали в Стамбуле в конце октября. В последний раз их видели в аэропорту с неизвестным мужчиной. Что с ними случилось, в каком сейчас состоянии женщина и ребенок, где они находятся и как туда попали — в материале NEWS.ru.

Как россиянка с сыном пропала в Турции

32-летняя Дарья Лучкина и ее 10-летний сын прилетели в Стамбул 17 октября. Когда женщина перестала выходить на связь, ее родственники забили тревогу и обратились в полицию. Как выяснилось позже, москвичку с мальчиком в аэропорту Стамбула встретил неизвестный на легковом автомобиле. После этого их следы теряются.

Дарья заранее подготовилась к поездке. Она купила билеты на самолет еще в середине сентября, не сказав никому об этом. При этом загранпаспорт ребенку был оформлен совсем недавно.

Москвичка ничего не взяла с собой, кроме небольшого рюкзака личных вещей. Дома остался даже планшет, купленный в подарок сыну на день рождения, который у мальчика 23 октября. В день вылета девушка сказала родственникам, что отправляется на корпоратив, где все сотрудники будут с детьми. Позднее выяснилось, что никакого мероприятия запланировано не было.

Известно также, что Дарья взяла с собой абсолютно все документы. Из-за этого родственники в настоящее время не могут обратиться за помощью в консульство.

Что известно о пропавшей в Стамбуле москвичке

Как рассказывают родные и друзья пропавшей в Стамбуле девушки, последние несколько месяцев она сильно увлеклась турецкими сериалами и стала замкнутой. Дарья с сыном жила у родителей, в браке не состояла. По словам родственников, девушка работала, вечером возвращалась домой, помогала сыну с урокам. Иногда она ездила в гости к сестре на дачу.

На странице Дарьи в соцсети — подписки на знаменитостей, ТВ-каналы, спорт, паблик о турецких сериалах. В альбомах — портреты девушки и кадры с сыном. Последний заход в Сеть — месяц назад.

Школьная подруга Дарьи рассказала NEWS.ru, что несколько лет назад девушка испытывала сильные чувства к некоему мужчине.

«Знаю, что она безумно была влюблена в какого-то Мурада и набила тату на безымянном пальце с его именем», — рассказала знакомая пропавшей.

Она не исключила, что в Стамбул Дарью могли заманить мошенники: Дарья по характеру всегда была очень доверчивой.

Что экстрасенс сказала о пропавших в Стамбуле москвичке и ее сыне

NEWS.ru обратился к ясновидящей из Израиля, участнице международного проекта «Битва экстрасенсов» Регине Федоренко и попросил «поискать» Дарью и ее сына. По мнению экстрасенса, россиянка сейчас может находиться в очень тяжелом, изможденном состоянии, возможно, даже в коме.

«Думаю, она подвергалась каким-то насильственным действиям, что-то было связанное с сексом. Я могу ошибаться, но такое ощущение, что ребенка тоже подвергали каким-то насильственным действиям. Скорее всего, она не понимает, что с ней делается, у нее могут быть проблемы с памятью, с головой. У меня ощущение, что ее держат в море, на каком-то корабле, она туда входила. И удары у нее, кажется, были по затылку, по плечу, и с рукой что-то. По поводу ребенка я не могу ничего сказать — не чувствую его. И мой муж, переживший клиническую смерть, тоже его не чувствует. У меня такое ощущение, что она попала в сексуальное рабство», — сказала Федоренко.

Она не исключила, что девушку опаивают психоактивными веществами. По мнению экстрасенса, с россиянкой находится как минимум один мужчина.

«Вижу, что толком ее не кормят, воду тоже толком не дают, только склоняют к сексу: она слабая, у нее болит все тело, состояние тяжелое», — добавила Федоренко.

Могут ли пропавшая москвичка с ребенком находиться в Турции под гипнозом

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что москвичку с сыном в Турции могли похитить с целью продажи на органы, вовлечь в занятия проституцией или принудительно выдать замуж. По их словам, схемы обмана с обещаниями легкого заработка, удачного замужества и красивой жизни в этой стране не редкость.

Пропавшая в Стамбуле москвичка могла страдать психическим расстройством, предположил в беседе с NEWS.ru психотерапевт, гипнотерапевт, психиатр Георгий Борисов. По словам эксперта, об этом говорят изменения в поведении девушки перед поездкой: замкнутость, увлеченность сериалами, отсутствие критического мышления.

«И сам факт такого неожиданного полета в октябре тоже может быть не случаен. Известно, что весна и осень — это период обострения психических расстройств. Возможно на фоне этого как раз и произошла такая реакция, что, даже оставив ценные подарки, связанные с ребенком, она улетела в другую страну», — отметил Борисов.

При этом он отрицает версию, согласно которой Дарью могли загипнотизировать и таким образом выманить из России. По словам Борисова, в постсоветском пространстве распространен миф, что человека можно при помощи гипноза ввести в состояние, когда он не будет отдавать отчета своим действиям. Однако это всего лишь манипуляции, основанные либо на запугивании жертвы, либо на психологической перегрузке.

«Например, когда подходит какая-то группа цыган с мошенническим умыслом к пострадавшему и начинает с разных сторон задавать разные вопросы, касаться. Человек теряется, не зная, на кого ориентироваться, как контактировать. Происходит так называемая сенсорная перегрузка. Либо они, наблюдая за поведением человека, за его походкой, мимикой, эмоциями, определяют, что человек находится в стрессовом состоянии, и давят на болевые точки, связанные со смертью, болезнями, трудностями в личной жизни. То есть заставляют человека включать иррациональное мышление», — пояснил Борисов.

Он добавил, что действие такой манипуляции краткосрочное. Как только жертва приходит в себя, она осознает обман и идет в полицию. Психотерапевт подчеркнул, что долгосрочное влияние на человека невозможно без активного участия и согласия его самого. Секретных эффективных методов длительного воздействия не существует, отметил он.

