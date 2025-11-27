Опубликовано пророчество Вольфа Мессинга на 2026 год

Раскрыто пророчество советского артиста Вольфа Мессинга на 2026 год. YouTube-канал «Мой СССР» со ссылкой на подполковника Алексея Соколова утверждает, что предсказание десятилетиями хранилось в секретных архивах КГБ и было оформлено письмом под личной печатью генсека СССР Леонида Брежнева.

Послание, как отмечается, недавно вскрыли на концерте на Лубянке. В нем говорилось о судьбоносном решении, которое предстоит принять главе России 26 февраля 2026 года.

По словам источника, Мессинг предсказывал, что в этот день судьба России будет зависеть от «человека с голубыми глазами», которому придется выбирать между войной и миром. От его решения, как утверждается, будет зависеть, увидит ли человечество 2027 год.

Прорицатель также говорил о событии, которое «заставит содрогнуться весь мир». В архивах, по данным канала, хранился «протокол 1974 М» — стенограмма встречи Брежнева с Мессингом, где экстрасенсу приписывают предсказание появления мобильных телефонов, сверхбыстрой передачи информации и «развилки истории» в феврале 2026 года. Тогда, по его словам, «сойдутся три силы» — орел (США), дракон (Китай) и медведь (Россия), а четвертой силой станут те, «кто владеет золотом и информацией и не имеет родины».

После 2026 года Мессинг, как утверждается, предсказывал прорыв в российской науке: к 2030 году — победу над старением, к 2040-му — освоение термоядерного синтеза, к 2050-му — выход человечества к звездам. Главным партнером России, по этому пророчеству, станет «не тот, кто сейчас друг, а сегодняшний враг».

Ранее стало известно, что болгарская провидица Ванга оставила пророчество о событиях в 2026 году. Она предсказала, что в этот период человечество может столкнуться с серьезными экологическими проблемами, включая глобальное потепление климата, исчезновение природных ресурсов и катастрофические природные явления.