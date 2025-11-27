День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 17:37

Опубликовано пророчество Вольфа Мессинга на 2026 год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Раскрыто пророчество советского артиста Вольфа Мессинга на 2026 год. YouTube-канал «Мой СССР» со ссылкой на подполковника Алексея Соколова утверждает, что предсказание десятилетиями хранилось в секретных архивах КГБ и было оформлено письмом под личной печатью генсека СССР Леонида Брежнева.

Послание, как отмечается, недавно вскрыли на концерте на Лубянке. В нем говорилось о судьбоносном решении, которое предстоит принять главе России 26 февраля 2026 года.

По словам источника, Мессинг предсказывал, что в этот день судьба России будет зависеть от «человека с голубыми глазами», которому придется выбирать между войной и миром. От его решения, как утверждается, будет зависеть, увидит ли человечество 2027 год.

Прорицатель также говорил о событии, которое «заставит содрогнуться весь мир». В архивах, по данным канала, хранился «протокол 1974 М» — стенограмма встречи Брежнева с Мессингом, где экстрасенсу приписывают предсказание появления мобильных телефонов, сверхбыстрой передачи информации и «развилки истории» в феврале 2026 года. Тогда, по его словам, «сойдутся три силы» — орел (США), дракон (Китай) и медведь (Россия), а четвертой силой станут те, «кто владеет золотом и информацией и не имеет родины».

После 2026 года Мессинг, как утверждается, предсказывал прорыв в российской науке: к 2030 году — победу над старением, к 2040-му — освоение термоядерного синтеза, к 2050-му — выход человечества к звездам. Главным партнером России, по этому пророчеству, станет «не тот, кто сейчас друг, а сегодняшний враг».

Ранее стало известно, что болгарская провидица Ванга оставила пророчество о событиях в 2026 году. Она предсказала, что в этот период человечество может столкнуться с серьезными экологическими проблемами, включая глобальное потепление климата, исчезновение природных ресурсов и катастрофические природные явления.

пророчества
Россия
предсказания
мир
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира
Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном
В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России
Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы
Путин раскрыл, что ждет фронт ВСУ
Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области
Названо имя нового генерального директора ОЗХО
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье
«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества
«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США
Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды
«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом
Наталия Орейро раскрыла способ похудеть после беременности
Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
В США рассказали, как Трамп «продинамил» Мерца с украинским планом
Наталия Орейро поделилась опытом переживания травли в школе
В Китае уточнили число жертв пожара в Гонконге
Гость тарелку съел! Подаем новогодние салаты в овощных корзиночках
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.