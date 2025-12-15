Нежный пирог «Два в одном»: влажная шоколадная основа и бархатный крем из маскарпоне. Готовлю просто, а на вид — шедевр

Этот пирог — гимн изысканной простоте. Он не пытается поразить сложным видом, его сила — в безупречном сочетании двух текстур. Влажная, насыщенная какао-основа с глубоким шоколадным вкусом встречается с облаком нежнейшего, слегка прохладного крема на маскарпоне. Каждая вилка проходит два слоя наслаждения, создавая десерт, который запомнится надолго.

Для основы: растопленное сливочное масло (100 г) смешиваю с сахаром (80 г). Добавляю яйца (2 шт.) и молоко (200 мл), взбиваю. Просеиваю муку (210 г), какао (25 г), разрыхлитель (1 ч. л.) и щепотку соли. Смешиваю сухие и жидкие ингредиенты до однородности. Вмешиваю мелко натертый шоколад (80 г). Тесто переливаю в форму, застеленную пергаментом, и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут. Готовность проверяю зубочисткой. Полностью остужаю.

Для крема: в миске смешиваю маскарпоне (300 г), сахар (80 г) и ванильный экстракт. Добавляю яйцо, кукурузный крахмал (1 ст. л.) и сливки (100 мл). Взбиваю миксером на средней скорости до получения гладкого, однородного крема.

Остывший шоколадный корж равномерно покрываю кремом. По желанию украшаю тертым шоколадом, какао-порошком или ягодами. Даю пирогу хорошо пропитаться и охладиться в холодильнике не менее 2–3 часов перед подачей.

