Картошку больше не жарю! Запекаю на ужин по-польски: нужны картошка, масло и орегано

Запеченный картофель по-польски — это классическое блюдо, в котором глубокая историческая традиция встречается с простотой деревенской кухни. Картофель, ставший в Польше основой рациона с XVIII века, здесь раскрывается по-новому. Его нарезают тонкими ломтиками и запекают с большим количеством лука, который в процессе томления карамелизуется и дарит всему блюду неповторимый сладковатый аромат и золотистую, хрустящую корочку. Это идеальный гарнир к мясу или самостоятельное сытное блюдо, доказывающее, что истинный вкус рождается из минимального набора правильных ингредиентов.

Для приготовления потребуется: 1 кг картофеля, 2 крупные луковицы, 3-4 столовые ложки растительного или растопленного сливочного масла, соль, орегано, черный молотый перец и по желанию щепотка молотого тмина или майоран.

Картофель очистите и нарежьте очень тонкими, почти прозрачными ломтиками. Лук нарежьте полукольцами. В глубокой миске осторожно смешайте картофель и лук, чтобы ломтики не поломались. Добавьте соль, перец, специи и масло, аккуратно перемешайте до равномерного распределения. Переложите смесь в хорошо смазанную маслом форму для запекания, слегка утрамбуйте и разровняйте поверхность. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20-30 минут до полной готовности картофеля и образования румяной корочки. Дайте блюду немного остыть в форме перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
